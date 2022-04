Jonia Jazz Festival - Il trio Pietropaoli, Mazzariello e Paternesi con “The Princess”

La programmazione dello Jonia Jazz Festival, la stagione di concerti organizzata al Teatro Garibaldi di Giarre dall’Associazione culturale Musikante diretta dal musicista Antonio Petralia entra nel vivo della sua programmazione.

Venerdì 29 aprile alle ore 21 è atteso il trio composto da Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte e Alessandro Paternesi alla batteria in “The Princess”. Il trio presenterà sul palcoscenico di Giarre i brani dell'omonimo disco (Jando Music/Via Veneto Jazz) in cui vengono riletti alcuni standard del pop, in un crescendo di pezzi che testimoniano alcune fra le tante passioni musicali di Enzo Pietropaoli: da John Lennon a Bob Dylan, da Cole Porter a Peter Gabriel, da Neil Young ai Pearl Jam, per finire con i Beach Boys, il tutto intervallato da alcune composizioni originali del contrabbassista genovese naturalizzato a Roma.

Informazioni - Jonia Jazz Festival - Direttore artistico Antonio Petralia - Teatro Garibaldi, via Garibaldi 30/a – Giarre (Ct). Inizio concerti ore 21. Biglietti e abbonamenti. Abbonamento a n. 4 concerti: 40 euro. Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro. Convenzionato con 18app e Carta del Docente. Prevendite https://www.diyticket.it/.