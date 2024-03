L'acquerello per piccoli artisti a Villa Ardizzone

Domenica 7 aprile Sicilia Gaia Eventi propone presso la splendida dimora storica di Villa Ardizzone un'attività di acquerello per piccoli artisti. Dopo un'iniziale visita guidata della dimora, i bambini avranno la possibilità di conoscere le tecniche di base dell'acquerello e di dipingere uno schizzo della Villa.

L'attività sarà tenuta dalla docente e curatrice didattica Luisa Casuccio, attiva al "Teatro alla Scala di Milano" e a "La Fabbrica del Vapore". Materiale utile - acquerelli - 2 pennelli - 2 bicchieri per acqua - panno o carta assorbente per pulizia - 2 fogli di album.

Villa Ardizzone Domenica 7 aprile 10:30-13:00. 6- 10 anni. Quota di partecipazione: €15. Prenotazione obbligatoria entro Sabato 6/5 mattina su https://linktr.ee/siciliagaia. Info 3928079089.

Per gli adulti si svolgerà in contemporanea, una visita guidata di Villa Ardizzone, accolti dalla stessa famiglia. Quota di partecipazione visita guidata €12,00. Per i genitori che accompagneranno i bambini, il costo della visita sarà di €10,00 p.p. Nel corso della mattinata verrà servito un piccolo rinfresco. Info 3928079089. Pagamento anticipato a mezzo bonifico.