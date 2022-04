La casa di paglia - Esperienza in permacultura e laboratorio di cioccolato

Sicilia Gaia propone un’esperienza autentica che vi farà scoprire una realtà ancora poco conosciuta, la Permacultura. Saremo ospiti presso di Toti e Tiziana presso la “???? ?? ?????? ??????????, ???????????? ????’????”, situata sul versante orientale del Parco dell’Etna (900mslm) vicino alla frazione di Fornazzo (Milo). Un progetto che mira alla costruzione di un ambiente di vita sostenibile che “contribuisca alla vita in tutte le sue forme” attraverso l’uso di energie rinnovabili, il recupero dell’acqua piovana e la realizzazione di un piccolo impianto di fitodepurazione.

La casa è costruita infatti in balle di paglia e argilla, l’agricoltura naturale. Sarà una scoperta sorprendente che proseguirà con un laboratorio di Cioccolato Modicano in previsione delle festività pasquali. Prepareremo insieme delle barrette di cioccolato homemade da portare a casa e perché no, regalare ai nostri amici. Pranzeremo insieme con pietanze realizzate con prodotti locali, preparate dai padroni di casa.

Quota di partecipazione € 35.00 p.p. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/300800541517. Acconto obbligatorio a mezzo bonifico di € 10,00, saldo in loco. Programma (giornata 10,00-16,00). Ore 10.00 Accoglienza e Presentazione del progetto. Tour del terreno. Laboratorio di cioccolato modicano. Light lunch (Un primo piatto, mix di contorni, vino sfuso locale, tisana, acqua, caffè). Visita della casa di paglia. Distribuzione ed assaggio della cioccolata preparata. Saluti.

???????????: ????????? ?? ???? ?? ?????????? ???????? - Qualche anno fa Toti e Tiziana raccontano “abbiamo imparato, dai nostri amici della bottega Quetzal di Modica, come preparare in casa la cioccolata modicana e quali meccanismi si nascondono nei luoghi di produzione. Utilizzeremo anche in questa occasione le materie prime del commercio equo e solidale, scoprendo i segreti di un cioccolato semplice, salutare oltre che molto buono, e viaggeremo per scoprire la storia del cioccolato e la situazione attuale della produzione di cacao nel mondo. Lo faremo in un clima familiare con il piacere di condividere con voi una pratica gustosa e piacevole divenuta parte della nostra quotidianità. Ciascuno andrà via con la propria barretta di cioccolata.