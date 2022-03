La Conferenza sul futuro dell'Europa all'Università di Catania: deputati, docenti e studenti a confronto

Venerdì 18 marzo 2022 presso l'Università degli Studi di Catania - Monastero Benedettini, Aula Magna "Santo Mazzarino" - si svolge l'evento "Incontriamoci a Catania", settimo appuntamento di un ciclo di incontri promossi dal Dipartimento per le Politiche Europee che sta attraversando la penisola da Nord a Sud per stimolare la cittadinanza a partecipare alla Conferenza sul futuro dell'Europa in relazione alle specificità e sollecitazioni del territorio.

L'evento di Catania è organizzato dall'Università degli Studi di Catania in collaborazione con EuReAct il Centro di Documentazione Europea - Università di Catania e Eunice, con la partecipazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l'Ufficio di Roma del Parlamento europeo.

L'iniziativa potrà essere seguita anche in diretta streaming: clicca qui

"Incontriamoci a Catania" si apre alle ore 10.15 con i saluti di:

Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana

Francesco Priolo, Rettore dell'Università degli Studi di Catania

Enzo Bianco, Presidente Consiglio nazionale ANCI

Enrico Trantino, Assessore con delega ai rapporti con l'Università, Comune di Catania

Diana Agosti, Capo del Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Carlo Corazza, Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia

Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea



Segue la tavola rotonda "Quali diritti per l'Europa?" dove intervengono:

Caterina Chinnici, Parlamentare europeo

Raffaele Stancanelli, Parlamentare europeo

Fulvio Attinà, Professore emerito, Università di Catania

Francesco Longo, Università di Catania, membro del Comitato Scientifico per il futuro dell'Europa

Emiliano Abramo, Presidente della Comunità di Sant'Egidio

Andrea Pecoraro, UNCHR di Catania

Rosario Sapienza, Università di Catania

Modera

Giuseppe Ardica, TGR RAI Sicilia, redazione di Catania

Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, l'incontro prosegue con il workshop "L'Europa dei diritti che vogliamo": studenti, studentesse e giovani cittadini e cittadine discutono e finalizzano la proposta sull'Europa dei diritti. Coordinano: