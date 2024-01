La festa di Sant'Agata a Palazzo Nicotra Bertuccio

Sicilia Gaia in collaborazione con la Società Storica Catanese, in occasione della festa di Sant’Agata, organizza una serata dedicata alla processione vista dal piano nobile dell’affascinante Palazzo Nicotra Bertuccio in Via Etnea.

I saloni vi accoglieranno per potervi immergere in un’ambiente unico, tipico dei palazzi ottocenteschi.

Palazzo Nicotra Bertuccio, sede della Società Storica Catanese, conserva le caratteristiche architettoniche e decorative del tempo: affreschi, pavimenti, divisori in legno intagliato e stucchi di età borbonica, il lampadario austro-ungarico del salone centrale, oltre alle numerose collezioni di oggetti (ormai in disuso) di vario genere e la presenza di oltre cinquantamila volumi, di sculture e dipinti di illustri catanesi.

Sarà un tuffo nel passato con il quale rivivere la situazione storica, politica e sociale della Sicilia e della nostra Catania in particolare, il tutto attendendo il passaggio delle candelore e di Sant’Agata che potrete ammirare dai balconi. Nel corso della serata verrà offerta una raffinata cena in formula buffet.

Sarà inoltre presente, in un’area dedicata, la regia di Antenna Sicilia per le riprese e interviste, dedicate agli ospiti previsti durante la diretta della festa.

Data: 5 febbraio ore 19.00. Via Etnea n. 248, Catania. Prenotazione obbligatoria su www.siciliagaia.com. Info prenotazioni e costi: whatsapp 3928079089.