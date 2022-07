La grande musica italiana protagonista dell’estate siciliana

L’estate siciliana entra nel vivo. A Taormina, Palermo e Catania conto alla rovescia per i concerti di Gazzelle, Brunori Sas, Venditti e De Gregori, Tommaso Paradiso e Mannarino. La grande musica italiana diventa la protagonista della stagione musicale estiva e si inizierà domenica al Teatro Antico con l’unico appuntamento siciliano del nuovo tour di Gazzelle. Romantico urbano ed eccentrico comunicatore, Gazzelle scrive canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana. Queste tutte le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “Punk”, certificato doppio platino, “Ok”, certificato platino e “Megasuperbattito” certificato platino, ha ottenuto il quadruplo platino per “Destri”, il doppio platino per “Non sei tu”, “Tuttecose” feat. Mara Sattei e il platino per “Scintille”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia”, “Sopra”, “Coltellata” feat tha Supreme e il disco d’oro per “Coprimi le spalle”, “Scusa”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano omonimo all’album), “Sayonara”, “Nero”, “Martelli” “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “SMPP”, “Tutta la vita”, “Sbatti”, “Lacri-ma” e “Belva” (certificazioni diffuse da Fimi/GfK Italia).

Brunori Sas il 4 agosto al Teatro Antico di Taormina

Dario Brunori non finisce mai di stupire ed è pronto ad estendere l’abbraccio ai fan e ad accompagnarli per tutta l’estate, calcando i palchi delle arene e dei festival italiani più importanti con il suo tour estivo in partenza a giugno, prodotto da Vivo Concerti. Nonostante il periodo forzato di stop ai grandi eventi, Dario Brunori non ha smesso neanche per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozioni sempre nuovi e coinvolgenti: dal tour di Concertini Acustici passando per la recente pubblicazione di Baby Cip! e Cheap!, il cantautore ha condiviso e continua a condividere la sua musica e la leggera poetica che da sempre lo contraddistingue senza mai fermarsi veramente.

Venditti & De Gregori il 25 agosto al Velodromo di Palermo

Venditti & De Gregori emozioneranno il pubblico con uno show irripetibile in cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione che darà vita ad un suono unico e straordinario. Composta da musicisti che da anni collaborano con i due artisti, la band è formata da Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino).

Tommaso Paradiso il 26 agosto al Teatro Antico di Taormina

Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore che porterà live il suo nuovo progetto discografico oltre che, naturalmente, una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da “Completamente” e “Riccione” e i singoli “Non avere paura” (certificato doppio disco di platino), “I nostri anni” (certificato disco d’oro), “Ma lo vuoi capire?” (certificato disco d’oro) e il più recente “Ricordami” (certificato disco di platino).

Mannarino il 3 settembre alla Villa Bellini di Catania e il 4 settembre al Teatro di Verdura di Palermo

Considerato uno dei migliori artisti italiani contemporanei, erede della grande tradizione di cantautori come Paolo Conte e Fabrizio De André, Mannarino, attraverso la cifra originale del suo lavoro, una rigorosa ricerca musicale e un sound che attinge a ritmi d’Oltreoceano si è dimostrato un modello non omologato per le nuove generazioni. Con i suoi 4 album ha saputo dare dignità di poesia alle sue ballate, creando canzoni indimenticabili da leggere e poesie da ascoltare. Brani come “Me so ‘mbriacato”, “Apriti Cielo” o “Marylou” sono diventati velocemente dei grandi classici. I biglietti per tutti i concerti sono in vendita online su Ticketone e nelle agenzie del circuito Sicilia Ticket.