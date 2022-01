Spettacolo 'La rivincita della Befana'

Cosa accade quando Babbo Natale crede che la Befana sia innamorata di lui? Un sacco di pasticci, soprattutto quando c'è di mezzo la fantasiosa famiglia Mastronardi! Il teatro Zig Zag ha deciso di festeggiare in grande l’ Epifania che, insieme alle feste, tutti i mali si porta via. Giovedì 6 gennaio alle ore 18.00, sabaro 8 gennaio sempre alle ore 18.00 e domenica 9 gennaio alle 11.00 del mattino e doppia replica alle 18.00 andrò in scena il divertentissimo “La rivincita della befana”. Con soli 22 posti, distanziamento, locale sanificato con vapore e ozono e tutte le regole anticovid potrete divertirvi in sicurezza e sostenere il teatrino più coraggioso della città! Prenotazione al 330843843. Ingresso 5 euro.