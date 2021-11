Spettacolo 'La zia di Carlo'

Un'esilarante messa in scena di un grande classico della commedia brillante borghese della Belle Epoque, firmato Brandon Thomas, nel riadattamento di Matteo Favara che ne firma anche la Regia. Lo spettacolo amatissimo dal pubblico è un caso unico nella storia del teatro, scritta nel 1892 quasi per caso dal giovane autore Brandon Thomas che non ha al suo attivo altre opere di una qualche notorietà, come favore per un noto attore comico dell'epoca che amava travestirsi da donna, ebbe un successo immediato e clamoroso, al di là di ogni ragionevole previsione, vantando a Londra nell'inverno dello stesso anno ben 1466 rappresentazioni e divenendo in pochissimo tempo una delle Commedie piu' rappresentate al mondo".

Abbastanza nota la vicenda, ambientata in un college inglese di fine ‘800, ove una coppia di studenti e rampolli dell’alta borghesia, nell’ intento di arrivare alle fanciulle del cuore, non trova di meglio che ricorrere ad un estemporaneo travestimento, costringendo un terzo amico ad impersonare la facoltosa zia di uno di loro, rimasta vedova dopo aver spostato un milionario brasiliano: da qui, un susseguirsi di equivoci e situazioni rocambolesche e paradossali, sino all’inevitabile lieto fine per tutti, o quasi, i protagonisti.

Un grande allestimento scenico per questa nuova edizione della Truecolorsevents, con un numeroso cast che vedrà in scena. Matteo Favara, Rosita Trovato, Rosa Lao, Seby Cantarella, Alessandro Caruso, Raimondo Catania, Valerio Rinaudo, Salvo Calandra, Rossella Strano, Caterina Balsamo, Maria Giovanna Verzì. Regia: Matteo Favara. Musiche e Arrangiamenti del Maestro Nino Anfuso. Direzione Musicale Rosa Lao. Coreografie Viviana Paternò. Costumi Rosy Bellomia. Make Up Artist Accademia Menea. Grafica: Tony Carciotto. Scene: Salvino. Luci e Fonica Coco.