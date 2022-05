Spettacolo 'Ladri per forza'

Solo per questo fine settimana 28 e 29 maggio, sabato e domenica alle 11.00 e alle18.00, va in scena al teatro Zig Zag di via Canfora 69, lo spettacolo di burattini “Ladri per forza”. Arlecchino e Pulcinella per necessità d’amore si improvvisano ladri di una collana da regalare alla dolce Colombina.

Con tutto il seguito di equivoci, imprevisti e risate che solo loro sanno scatenare. Per bambini di ogni età e grandi disposti a ritornare bambini. Prenotazione obbligatoria al 330843843. Ingresso 5 euro. Durata 50 minuti.