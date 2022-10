Le stanze in fiore - Un percorso sensoriale tra arte e spiritualità

In occasione del Festival Le Vie dei Tesori, Sicilia Gaia organizza una visita inedita dedicata ad uno dei giardini più belli d'Italia "Le stanze in fiore": il giardino della rinascita - così definito dall’autrice Rossella Pezzino de Geronimo.

Un percorso sensoriale, un tour unico e suggestivo, un giardino in cui arte e natura si fondono e si confondono per creare una sintesi, una vera esperienza di vita.

Un viaggio tra mille specie di rare piante tropicali e sub tropicali, sculture contemporanee, ed una rappresentazione ornamentale dei quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco”. Un paradiso terrestre che riporta equilibrio e riappacifica i sensi.

Le date disponibili per la visita sono le seguenti. DATE 2-8-9-15-16-22-23-29-30 Ottobre ore 11.00. Durata H 2,30. Quota di partecipazione €15.

Prenotazioni su www.leviedeitesori.com Note: abbigliamento comodo, scarpe da trekking o ginnastica, Adatto a bambini con età > di 10 anni. E’ vietato l’accesso ai cani. Indirizzo Via Pietra dell’Ova n. 181 Catania. ESPERIENZA N.8 SU CATALOGO E SITO UFFICIALE.