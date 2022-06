Ludum - Lego night ed altro ancora

Inauguriamo le serate estive di LUDUM (anche se ancora tecnicamente è primavera) con un megaevento per grandi e piccoli. Tre attività per divertirsi insieme con allegria e intelligenza. Una cascata di LEGO per provare il piacere di stare insieme e diventare ludumlegomaster con un divertente laboratorio dove scatenare la propria creatività e manualità.

Il leggendario science show del temibile pazzus nella versione in esterno con esplosioni e effetti devastanti degni del più pazzo e pericoloso degli scienziati, per uno spettacolo partecipativo e stimolante. Inauguriamo inoltre il nostro nuovo telescopio didattico dalle mille possibilità, con il nostro astronomo di quartiere il pluripremiato professore Giuseppe Nicosia che ci illustrerà le meraviglie del cielo di Giugno.