Liceo Cutelli Salanitro, cerimonia di premiazione del Premio artistico-letterario Manuela Corrao

Sabato 7 maggio, alle ore 9:00, presso l’Aula Magna del Liceo Ginnasio Statale "Mario Cutelli e Carmelo Salanitro", si terrà la cerimonia di premiazione per la II edizione del "Premio artistico-letterario Manuela Corrao". Si tratta di un progetto educativo importante istituito dalla dirigente scolastica, la professoressa Elisa Colella, e dalla famiglia Corrao per ricordare Manuela, studentessa e figlia, che ci ha prematuramente lasciati, con l'obiettivo di favorire l’interesse dei giovani per la letteratura e per l’arte.

Il tema del concorso, giunto alla seconda edizione, si propone di affrontare l’importanza di vivere la vita, in ogni suo attimo, sempre con il sorriso. Monito e messaggio importante per i giovani studenti di oggi nel ricordo di una compagna che, consapevole della sua importanza, rivolgeva sempre un sorriso agli altri e alla vita stessa. Con Manuela si conferma il valore di una esistenza vissuta intensamente e costantemente mossa da curiosità, passione e ascolto interiore.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del Liceo Cutelli e Salanitro