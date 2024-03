Madre: due voci per una preghiera laica

Sicilia Gaia in collaborazione con la Società Storica Catanese, propone un recital a due voci che ha per protagonista l’immensa figura di Maria, la madre di tutte le madri.

Lei , la ragazza ebrea che improvvisamente si trova ad essere chiamata a diventare madre del figlio di Dio, Ieshu, si racconta. Donna come tutte le altre donne. Parla della sua maternità, della nascita e della vita di quel figlio che ha dato la vita per gli uomini.

Una storia, raccontata da donna tra le donne, per condividerne gioie e dolori in cui lo spirito religioso si fonde con l’aspetto umano e realistico.

I canti e le novene della tradizione siciliana restituiscono allo spettacolo una poetica pop. E sebbene la figura della Madre sia talmente grande da far percepire come blasfemo il darle una voce umana, in questa narrazione Ella è Donna, che con coraggio, emozioni e sofferenze si erge ad esempio di tutte le Madri trasmettendo l’amore profondo di ogni madre per un figlio.

A raccontare questa storia saranno Egle Doria e Laura Giordani, tra parole e canti, tra suoni e silenzi, tra verità ed immaginazione, tra passato e presente.

Un teatro della memoria, ma anche del presente, uno spettacolo che può essere inteso come una laica preghiera. Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/jCrthuWPSpPfxrh2A. Info (whatsapp) 3928079089. Quota di partecipazione €15,00.