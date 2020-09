Il Teatro Zig Zag Catania presenta una originale rassegna di spettacoli, Monologhi in Mono Loco, sabato 26 e domenica 27 settembre nella sala di via Canfora 69 si susseguiranno in una virtuale staffetta, alle 18.00 Diletta Borrello, giovane e brillante attrice della Compagnia Buio in Sala, con “La Lepre e la Tartaruga” una favola per i più piccoli che è anche occasione di giochi teatrali sulla dinamica degli opposti; mentre alle ore 20.30 sarà la volta di Nadia Spicuglia Franceschi, siracusana ed ormai affermata interprete comica della scena teatrale classica e dello schermo nazionale, con” Enea ti amo by Didone”, una divertente rivisitazione del canto IV dell’Eneide sia per ragazzi che per adulti.

Domenica mattina alle 11.00 lo spettacolo di burattini “Aiuto! Hanno rapito Colombina!” con Letizia Catarraso che, per l’occasione, ospiterà le buffe incursioni canore del comico Stefano Gam, e nel pomeriggio alle ore 18.00 “’A luna n’to puzzu (Giufà racconta)” con Lina Giuffrida, in uno spettacolo finalista del premio “Piccere’” organizzato dallo storico Teatro Ditirambo di Palermo, che rielabora le storie più divertenti e stralunate del mitico maldestro stupidotto in una chiave inconsueta, tenera ed emozionante. Prenotazione obbligatoria al 330843843. Locale sanificato ad ogni replica. Misurazione della temperatura. Distanziamento.