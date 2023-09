Massimo Ranieri al Teatro Metropolitan con 'Tutti i sogni ancora in volo'

Protagonista in questi giorni della nuova fiction “La voce che hai dentro” MASSIMO RANIERI ha annunciato le nuove date del tour teatrale 2024 in Sicilia, organizzate da Puntoeacapo e Shake it, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Appuntamento il 28 marzo 2024 al Teatro Metropolitan alle ore 21.00. I biglietti per i nuovi spettacoli sono già disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.

Ranieri porterà in scena un’altra straordinaria avventura tra recitazione, musica e racconti inediti, anche questa volta ci sarà un Massimo al 100% che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso. Ascolteremo anche i bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo nuovo Album.

Lo spettacolo si veste di una nuova veste scenografica, l’organizzazione generale della produzione è di Marco De Antoniis, con le luci di Maurizio Fabretti e con una band di musicisti, inedita dove possiamo trovare al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce: Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Troll, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce: Valentina Pinto e ai fiati troviamo il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri.