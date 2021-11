'Scie Autumn' ai Minoriti

Scie Eventi, come da anni in questo periodo dell’anno, organizza il mercatino dell’artigianato nella storica e centralissima via Minoriti di Catania da mercoledì 3 a domenica 7 novembre. Un piccolo assaggio di autentico artigianato siciliano che anticipa il mercatino di fine anno a cui Scie sta lavorando con impegno affinchè questo Natale sia speciale.

Il clima di festa si respira già nell’aria, la città si prepara per il Natale, i negozi sono addobbati a festa, le persone passeggiano tra le vie del centro in cerca di regali per i loro cari ed addobbi per abbellire la casa. Quest’anno, più degli altri, si sente il bisogno di uscire, passeggiare per la città in compagnia, cercare di recuperare un po’ di quel tempo perduro a causa del Covid. Il mercatino di via Minoriti rappresenta da anni un punto di svago e di ritrovo per chi vuole fare acquisti unici ed originali per adulti, bambini oltre che per la casa.

Gli artigiani presenteranno un anticipo della loro collezione natalizia che renderà ancora più calda ed accogliente l’atmosfera. Scie Eventi mira sempre alla qualità dei manufatti che vengono esposti nei suoi mercatini, tutto deve essere 100% hand made. Anche gli allestimenti sono realizzati dagli artigiani di Scie, dalle fioriere ai paralumi, dalla simpatica scala in legno ad ogni singolo addobbo che caratterizza gli stand. Scie, dal 2013, è alla ricerca dei veri artigiani, persone straordinarie dalle spiccate qualità manuali e creative.

Scie ha deciso di fare del suo marchio una battaglia per la valorizzazione di queste persone e di ciò che con passione ed amore realizzano. Scie Eventi è una delle pochissime organizzazioni che propone un vero mercatino dell’artigianato siciliano con l’obiettivo non solo di offrire a siciliani e turisti manufatti di qualità ma anche di far sì che il vero artigianato non muoia, bensì porti nelle case e nelle persone che acquistano questi manufatti l’amore e la storia che ogni artigiano trasmette alle sue creazioni.

