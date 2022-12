Magico Natale a Palazzo Biscari

MAGICO NATALE 2022 - 16/17/18 Dicembre - Mostra Mercato del Regalo Artigianale e non solo. Ingresso libero. Apertura: dalle 10:00 fino alle 21:00. Siamo giunti alla VI Edizione del "Magico Natale" che si svolgerà al Palazzo Biscari, Via Museo Biscari 10.

Al Magico Natale troverete tutte le più belle creazioni di gioielli, bijoux, borse, Natale, accessori e prodotti tipici siciliani. Un'occasione unica per fare i vostri acquisti per i regali di Natale. Artigianato d'eccellenza e non solo.