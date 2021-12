Metti una sera in officine tra arte, musica e restauro

DOMENICA 26 DICEMBRE a partire dalle ore 20.00 con "METTI UNA SERA IN OFFICINE TRA ARTE, MUSICA & RESTAURO".

Le officine e fonderie Scibilia sono una fabbrica metallurgica dei primi '900 destinata a divenire negli anni una fucina di genialità e maturità, factory creativa, luogo di ricerca e sperimentazione. Un innovativo concetto di contemporary lifestyle coniugato ad una chiara idea di internazionalità dell'interior design, dell'alta moda del noleggio di allestimenti per set cinematografici e spot pubblicitari passando per i giardini siciliani. Lo spazio interno è arredato in stile industriale con un crepuscolare fascino retrò all'interno di una vera officina in pieno stile vintage. Una combinazione e contaminazione di stili davvero affascinanti.

La location è caratterizzata da oggetti e pezzi di antiquariato finemente restaurati, rifiniti con amore e passione ma anche con grande competenza e professionalità. Qui il tempo si ferma e l'atmosfera diventa magica e di altri tempi. Interverranno l’Ap Jazz Trio del maestro Antonio Petralia, E. Villari e R. Maritato con le loro selezioni musicali che ci accompagneranno per tutta la durata dell’evento così da poterci scambiare gli auguri di buone feste.

Viene consigliata la prenotazione anzitempo indicando nomi e cognomi dei partecipanti e attendendo la conferma. Per informazioni sulle modalità di adesione si prega di contattare privatamente gli organizzatori dell'evento al seguente link. OFFICINE SCIBILIA Via Plaia 200 - 95121 Catania c/o Faro Biscari.