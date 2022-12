Circo a merenda - 'Noi clown...e Voi!'

La Compagnia La Girandola propone il 26 dicembre 2022 lo spettacolo dal titolo 'Noi clown...e Voi!'. Uno spettacolo di clownerie da palco o da strada in cui Fiammetta e Gippo sono assurdi protagonisti di una serie esilarante di gags aventi come soggetto conduttore ricorrente un cerchio. Show in cui si intrecciano mimica, giocoleria, danza e fantasia. Tante risate e una bella merenda per un pomeriggio speciale. Appuntamento al ??????? - ?????? ?????????????? ??? ??????????, in via Zuccarelli 36, Catania. Contributo volontario a sostegno del centro polifunzionale San Cristoforo.