Sant’Agata, mostra fotografica “Acqua e Donna” di Giuseppe La Spada

Giovedì 18 Gennaio 2024 alle ore 17:30, nel palazzo della Cultura sarà inaugurata “Acqua e Donna – Aqua et Mulier”, mostra personale fotografica di Giuseppe La Spada. L’iniziativa rientra tra le iniziative programmate dal comitato dei festeggiamenti agatini e inserita nel calendario ufficiale della festa della Santa Patrona.

L’artista, reduce da successi in ambito nazionale e internazionale, in occasione della personale catanese, presenterà al pubblico venti opere fotografiche scattate nel mare siciliano in cui racconta lo stretto rapporto tra l’acqua e la donna e stampate direttamente sull’alluminio con la innovativa tecnologia Ultragloss.

La mostra Acqua e Donna curata da Miliza Rodic non è solo un’esposizione fotografica di grande rilievo artistico, ma anche un’occasione di divulgazione didattico-scientifica sullo stretto rapporto che lega la donna all’acqua. Durante l’inaugurazione Ettore Fortuna Presidente della Fondazione Acqua ci spiegherà l’importanza dell’acqua per l’essere umano e in particolar modo per la donna.