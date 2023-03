Musica, la cult band La Tosse Grassa sul palco del Mono club

Martedì 4 aprile dalle 22, al Mono club, in via Gornalunga arriva La Tosse Grassa. Vanni Fabbri, fondatore e unico membro di questo strampalato progetto musicale, salirà sul palco in compagnia di un computer e delle tante basi assemblate in oltre dieci anni di attività, con suoni che vanno dalla sigla di "OK, il prezzo è giusto" ai frammenti di "Condemned to hell" degli Impaled Nazarene. La Tosse Grassa non risparmia nessuno, lancia anatemi, apostrofa senza ritegno, si fa gioco di ogni velleità e ha la serietà per non averne alcuna. Dal vivo La Tosse Grassa è esperienza delirante e divertente grazie anche allo pseudo corpo di ballo Radical Macabre Tanzkommando.

Nel corso della serata al Mono, ci saranno pure gli Artisti del Fabbrichiere, che metteranno a disposizione del pubblico tele e materiale artistico per la realizzazione. di quadri e sculture. Dopo il live dj set di TommyBoy

Ingresso 5 euro