Negrita LIVE a Zafferana Etnea

Lunedì 16 agosto 2021, a partire dalle ore 21.30, appuntamento all'Anfiteatro Falcone-Borsellino di Zafferana con il concerto LIVE dei Negrita. Dal 27 giugno 2021 e per tutta l’estate, i Negrita si ripresenteranno al pubblico proponendo brani cult del proprio repertorio in veste acustica nelle location più incantevoli della penisola. La band ripartirà quindi da dove tutto si era fermato, tra intimismo e voglia di lasciarsi il passato alle spalle.

Il tour è stato impreziosito da una bella novità: MTV, il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia, ha reso ufficiale la registrazione di “MTV Unplugged Negrita”, avvenuta il 31 luglio nella tappa di Arezzo de La Teatrale Summer Tour, sold out. Il progetto diventerà un album e uno speciale tv per MTV che verrà poi presentato durante la Milano Music Week 2021 in programma dal 22 al 28 novembre.

Il tour è organizzato da Vertigo e i biglietti sono in vendita sui circuiti ufficiali. www.vertigo.co.it e www.negrita.com.

