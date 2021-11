Dall’esperienza di Angelo Privitera, tastierista e programmatore di Franco Battiato per oltre trent’anni, e dalla sua profonda conoscenza delle sonorità del cantautore, nasce il progetto che porterà sul palco i brani con gli arrangiamenti originali composti dallo stesso Battiato. Insieme ad Angelo Privitera al pianoforte e Fabio Cinti, il concerto vedrà sul palco il Nuovo Quartetto Italiano, gli archi che hanno accompagnato il Maestro in svariate tournée. Il concerto, ricco di tanti successi del cantautore siciliano, è impreziosito da svariati contributi visivi e testimonianze di diverse personalità dello spettacolo che con Battiato hanno condiviso qualche tappa.

Over and over again - Franco Battiato e i 40 anni de "la voce del padrone"