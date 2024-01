Parata delle Befane in centro storico a Catania

SABATO 6 GENNAIO dalle ore 17.00 un’allegra, chiassosa e divertente parata di coloratissime befane cariche di dolci e caramelle, risate e allegria, attraverserà il centro storico di Catania regalando ai passanti uno spettacolo magico che coinvolgerà grandi e piccoli nell’ultima giornata di vacanza delle festività natalizie.

Il percorso sarà il seguente:

ore 17.00 Partenza da Via Etnea - Ingresso Villa Bellini

fermata in Piazza Stesicoro

fermata in Piazza Università

fermata in Piazza Mazzini

fermata in Piazza Federico di Svevia - Castello Ursino

ore 21.00 circa in Piazza Federico di Svevia “Il rogo dell’Epifania” performance di danza e fuoco

La Parata delle Befane è un corteo itinerante tematico di artisti di strada, musicisti e maschere che attraverserà il centro storico cittadino. Un evento itinerante dedicato a bambini e famiglie per offrire un’ultima giornata di festa indimenticabile.

Artisti, trampolieri, acrobati, giocolieri, musicisti, maschere e animatori si annunceranno a bambini e famiglie con un’imponente parata spettacolo e poi si fermeranno nelle piazze più note per coinvolgere bambini e adulti in straordinari e divertenti numeri di varietà circense. In contemporanea la Befana distribuirà caramelle e dolci a tutti i piccoli spettatori.

L’anziana signora dispensatrice di doni, invece che volare di casa in casa a cavallo di una scopa, attraverserà il centro storico cittadino sui trampoli, accompagnata dai suoi fidati aiutanti, befanine e bafanini, che tra un dono e un altro, si esibiranno in numeri di giocoleria, hula hoop e acrobazie, sulla musica e l’allegria dei musicisti di strada.

L’arrivo in Piazza Federico di Svevia sarà, invece, infuocato, con “Il rogo dell’Epifania” una performance di danza e fuoco che rievoca un antico rito popolare legato ai festeggiamenti dell’Epifania, un momento propiziatorio per suggellare il passaggio dal vecchio al nuovo anno e la chiusura delle festività natalizie.

La manifestazione Parata delle Befane è ideata e organizzata dall'associazione culturale Gammazita, realizzata con il contributo del Comune di Catania, nell'ambito del “Natale A Catania 2023” promosso dalla Direzione Cultura.