Pasqua nel bosco

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Escursione per bambini sull’Etna, presso Monte Ilice. Attività educative in natura, giochi e attività manuali per rendere i bimbi dei piccoli escursionisti. Pic-nic con pranzo a sacco alla Capinera e visita alla biblioteca nel bosco.

Età consigliata 7-11 anni; abbigliamento da montagna, pranzo a sacco. Sabato 30 Marzo, appuntamento ore 9:00 presso piazza sant’Alfio a Trecastagni, termine attività intorno alle 15:00.

Evento a numero chiuso, prenotazioni e informazioni al 342 7712677.