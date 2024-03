Pranzo di Pasqua e Pasquetta alla Grotta del Gallo

Prezzo non disponibile

Domenica 31 marzo 2024 e lunedì 1 aprile 2024 appuntamento a partire dalle ore 13.00 al ristorante-pizzeria Grotta del Gallo di Mascalucia (Via Timoleone 1) per festeggiare insieme il pranzo di Pasqua ed anche il giorno di Pasquetta. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 095 678 3092.