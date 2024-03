Lunedì 1 aprile 2024 appuntamento alla 'Zona 3' di Mascalucia per la giornata di Pasquetta dal titolo 'Retro'it: Pasquetta in giardino'. Buona musica, drink e grigliata in giardino. Ingresso € 5,00. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 348 9700161.