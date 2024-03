Pasquetta da Etna Urban Winery Pietralonga

Lunedì 1 aprile 2024, a partire dalle ore 12.00, appuntamento da Etna Urban Winery a San Gregorio per festeggiare insieme la Pasquetta. Pranzo cooking show dalle 13 alle 15, passeggiata guidata in vigna, caccia alle uova per i più piccoli, area giochi bimbi e cannoli alla ricotta per dolce. Per prenotazioni cliccare sul seguente link.