La Catania multiculturale raccontata dai migranti

All'interno del festival LE VIE DEI TESORI 2020, Trame di Quartiere propone l'esperienza della passeggiata urbana interculturale Migrantour. Da marzo 2019 Trame di Quartiere realizza e promuove a Catania le passeggiate Migrantour, attive in tutta Italia e anche in alcune città europee grazie all'omonima rete. Le passeggiate Migrantour vennero progettate e realizzate per la prima volta a Torino nel 2010. Il valore aggiunto dell'itinerario è costituito dalla particolare narrazione di chi lo conduce, ovvero i cittadini stranieri formati all'interno del progetto, i quali accompagneranno l'esplorazione della storia interculturale della città di Catania, mostrando come alcune caratteristiche dei luoghi attraversati durante la passeggiata siano affini a certe peculiarità dei propri Paesi di origine, a conferma del valore inestimabile che le migrazioni apportano alla cultura locale e ai modi in cui gli abitanti vivono e trasformano lo spazio urbano.

La passeggiata si svolgerà sabato 24 ottobre. Partenza alle 16:00 da Palazzo De Gaetani (sede di Trame di Quartiere), via Pistone 59 (Catania). NECESSARIA LA PRENOTAZIONE: per prenotarsi bisogna accedere alla pagina dedicata alla passeggiata sul sito del festival LE VIE DEI TESORI. Qui di seguito il link: https://leviedeitesori.com/.../22-la-catania...