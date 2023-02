Passeggiata urbana sulle tracce agatine

Indirizzo non disponibile

Nel cuore delle festività Agatine, Sicilia Gaia propone una passeggiata che toccherà alcune delle tappe più significative legate al culto di Sant'Agata. Accompagnati da Alessandro D'Errico, guida turistica, partirete da Piazza Stesicoro per poi dirigervi verso Sant'Agata la Vetere passando davanti ai luoghi del martirio (Chiese di San Biagio in Sant'Agata alla Fornace e Sant'Agata al Carcere).

La passeggiata proseguirà verso la meno nota Chiesa di Sant'Agata alle Sciare prima di ritornare nel luogo che rappresenta il cuore della festa: Piazza Duomo con la sua cattedrale. Lungo la camminata si parlerà della tradizione e delle storie legate alla "Santuzza", da secoli amata dai concittadini catanesi.

Quota di partecipazione €12,00 (include guida specializzata, assicurazione, organizzazione). Numero minimo di partecipanti 10. In caso di numero inferiore verrà proposto un piccolo sovrapprezzo per confermare il tour. Info 3928079089. Appuntamento ore 16.00 in Piazza Stesicoro. Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/3uJC1L9ewVZNMkUm6