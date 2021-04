Phonosynthesis di Roy Paci ed Angelo Sicurella

Domenica 18 aprile ore 18.00 Phonosynthesis di Roy Paci e Angelo Sicurella è il primo e unico concerto al mondo la cui durata dipende dal numero di alberi adottati per la food forest di Saja. Ogni singolo albero adottato corrisponderà a 3 secondi in più di concerto. Una sfida entusiasmante perché la natura, le foreste, l’arte e i concerti live sono le cose che più ci stanno mancando durante questa pandemia. Gli alberi sono tra gli esseri viventi più importanti per la nostra vita su questo pianeta perché senza di loro non potremmo sopravvivere: ma anche senza musica la vita sarebbe davvero molto difficile. Il concerto live sarà in diretta streaming nella pagina Facebook di WOWnature e in contemporanea nella pagina ufficiale di Roy Paci. Adotta uno o più alberi a Saja da questo link https://www.wownature.eu/areewow/saja/.