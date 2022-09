Prezzo non disponibile

Procede senza sosta il percorso di Golf for Parkinson, il “viaggio sportivo” a cui della Fondazione Limpe per il Parkinons Onlus per accendere i riflettori sulla Malattia di Parkinson, una patologia neurodegenerativa che afferisce la sfera del movimento e si controlla anche con il movimento. Con il patrocinio della Federazione Italiana Golf, le 5 gare sono partite lo scorso 9 luglio, ospitate da 5 Golf Club esclusivi distribuiti tra Nord – Centro e Sud Italia.

Dopo il successo delle prime due tappe (presso il Marco Simone Golf & Country Club a Guidonia e presso il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses a Courmayer per il 61°CAMOSCIO D’ORO – TROFEO MARONE CINZANO), sono in programma altre 3 tappe. a settembre, il 10 ore 10.30, protagonista sarà Catania, con il suo Sicilia’s Picciolo Etna Golf, una perla ai piedi del suggestivo vulcano.