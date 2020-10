Piccoli Archeologi - Laboratorio ludico didattico al Monastero dei Benedettini

Domenica 18 ottobre alle ore 10:30 ritornano i laboratori domenicali dedicati ai piccoli esploratori. L’appuntamento è al Monastero dei Benedettini con un grande classico delle attività a cura di Officine Culturali: Piccoli archeologi.

I “Piccoli archeologi” saranno condotti in un’avventurosa spedizione esplorativa alla scoperta dei resti delle antiche civiltà custoditi al Monastero dei Benedettini; dopo aver ripercorso la storia della Collina di Montevergine e aver osservato i resti del Cardo, l’antica strada romana con circa 2000 anni di storia, i partecipanti all’attività si sposteranno nella zona di scavo archeologico simulato allestito presso il Decumanus Maximus.

Qui avrà inizio la seconda fase dell’attività: indossati i caschetti e impugnate le palette, i giovani archeologi inizieranno un’attività di scavo alla ricerca di reperti antichi. Il laboratorio si prefigge l’obiettivo di far vivere in prima persona ai più piccoli le fasi principali dello svolgimento di uno scavo archeologico, dalla messa in luce dei reperti all’interpretazione dei dati raccolti, fino alle ipotesi di datazione come veri archeologi.

Il laboratorio, rivolto a bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, si svolgerà con un numero ridotto di partecipanti che garantirà le misure di sicurezza, pur mantenendo l’aspetto ludico didattico. Pertanto per partecipare all’attività didattica, che sarà attivata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, è obbligatoria la prenotazione allo 0957102767 – 3349242464.