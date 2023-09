Pop Up Market Sicily D'uomo Edition

Torna dopo una breve pausa estiva l'allegra carovana di Pop Up Market Sicily, con la D'uomo Edition (con tanto di refuso) per invitare tutti in Piazza Duomo ad Acireale, città dalle 54 chiese e che vanta ben 100 campanili, con un barocco "prepotente" e dei colori che al tramonto lasciano senza fiato.

La formula (vincente) è la solita: Market, Musica, Street Food, Pop Up Bar, Laboratori per i Bimbi, Art, Bellezza. La sorpresa speciale di questa edizione è lo showcase di Lello Analfino, Artista Siciliano noto per avere coniato il termine "sbrong", una fusione eterogenea di pop, rock, folk, ska, funk, rap e reggae.

Nato ad Agrigento sotto il segno del Toro, colorerà e farà divertire ancora di più il fedelissimo pubblico di Pop Up Market Sicily, aprendo le danze proprio per l'inaugurazione venerdì 29 settembre.

Ma uno degli aspetti più importanti dell'evento è l'attenzione al sociale: sarà infatti presente nei tre giorni lo stand dell'associazione Il filo della Vita, costituita da un gruppo di donne che sostengono e supportano la prevenzione per il tumore al seno e che a 360 gradi aiutano le donne che devono affrontare la malattia. Perché essere utili e condividere è una delle mission dell'associazione Pop Up Market.

Venerdì 29 settembre

- 17:00/19:00 Alessandro Pardo

- 19:00/21:30 Roberto Agosta

- 21:30/23:00 Lello Analfino

- 23:00/01:30 Gianluca Montagna

Sabato 30 settembre

- 17:00/19:00 Fabio Scap

- 19:00/21:30 Keep Vynil Alive

- 21:30/23:00 Sicilyinswing

- 23:00/01:30 Roberto Di Mauro

Domenica 1 ottobre

- 11:00/12:30 Ciuridda

- 12:30/14:30 Maurizio Di Stefano

- 14:30/16:30 Fabio Laudani

- 16:30/18:30 Dj Manueli

- 18:30/20:30 Alessio Male

- 20:30/22:30 Giuseppe Marchetti

- 22:30/00:00 Tonix

Laboratori

Prevenzione e igiene orale con Sorriso For Children:

- sabato 30 settembre ore 18:30

- domenica 1 ottobre ore 11:30 e 18:30

I Fiori di Penelope

- sabato 30 settembre dalle 17:00 alle 20:00

- domenica 1 ottobre dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00

Date e orari

• Venerdì 29 settembre 2023 | 17.00-01.30

• Sabato 30 settembre 2023 | 17.00-01.30

• Domenica 1 ottobre 2023 | 11.00-00.00