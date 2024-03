Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 31 marzo 2024, a partire dalle ore 13.00, appuntamento da 'Barone da Villagrande' per il pranzo di Pasqua. Per informazioni e prenotazioni 095 708 2175, 342 7633251, winetour@villagrande.it. Per l'acquisto online cliccare sul seguente link.