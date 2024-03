Prezzo non disponibile

Domenica 31 marzo 2024, a partire dalle ore 12.00, appuntamento da Bavetta in Via Antonino Longo 25 per il pranzo di Pasqua. € 50 a persona. Coperto, acqua e bavetta inclusi. Prenotazione su www.osteriabavetta.com.