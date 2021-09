Premio Chimera D'Argento 2021

Venerdì 10 settembre alle ore 16.30 nell’aula consiliare del Comune di Catania si svolgerà la XXI edizione del premio internazionale Chimera d’Argento, organizzato dall’Accademia D’Arte Etrusca e dalla presidenza del Consiglio comunale di Catania.

«Il premio internazionale Chimera D’Argento – spiega il presidente dell’Accademia d’Arte Etrusca Carmen Arena – è nato con lo scopo di valorizzare le eccellenze siciliane e quanti si distinguono nel proprio lavoro. Quest’anno abbiamo voluto dare maggiore spazio alla medicina per sottolineare il grande impegno profuso da tutti i medici per contrastare la pandemia da Covid-19, al giornalismo, alla musica, ambito che ha particolarmente risentito delle restrizioni, e l’imprenditoria simbolo di legalità, lavoro e ripartenza. Da 21 anni il premio viene assegnato ogni anno nel corso di una cerimonia sobria che si è svolta di volta in volta in castelli o nelle sale dei palazzi prestigiosi, fino ad arrivare alla sala consiliare di Palazzo degli Elefanti, divenendo un fiore all’occhiello della città di Catania».

Anche quest’anno la prestigiosa cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità militari e civili. Ospite d’onore l’Ammiraglio di Squadra (r) Rinaldo Veri. Saranno presenti il sindaco Salvo Pogliese, il presidente del Consiglio di Catania Giuseppe Castiglione.

La cerimonia, condotta dalla dott.ssa Maria Anastasia Distefano e coordinata dall’attrice Marta Limoli, sarà impreziosita da alcuni momenti culturali e musicali.