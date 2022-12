Presentazione libri fotografici 'Terra di Meraviglie' e 'La mia Asia'

Venerdì 16 dicembre alle ore 17.00, presso la sede della biblioteca "V.Bellini" di via Spagnolo 17 (al n.529 di via Etnea), si terrà la presentazione dei libri fotografici "Terra di Meraviglie" di Riccardo Lombardo e "La mia Asia" di Silvana Licciardello. Sarà un'occasione unica per scoprire quanta bellezza è racchiusa in luoghi meno noti e nelle tradizioni delle popolazioni che vi risiedono. Ingresso libero.