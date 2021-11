Prezzo non disponibile

Sabato 20 Novembre, alle ore 18:00, Angelo Spanò presenterà I FANTASMI DI LIBRINO, introdotto da Antonino Maria Pastore. Appuntamento alla Libreria Pescebanana sita in Via Umberto I 199 a Catania. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link.