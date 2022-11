Presentazione del libro 'Col fumo negli occhi'

Venerdì 11 novembre alle 16.30, al Palazzo della Cultura (via Vittorio Emanuele II, 121 - Catania) presentazione del romanzo "Col fumo negli occhi" di Daniela Ginex, edito da Kalós, uscito in libreria il 14 ottobre. Dialogherà con l'autrice lo scrittore Luigi La Rosa; l'attrice Graziana Maniscalco leggerà alcuni brani tratti dal libro.

La protagonista del romanzo è l'anziana Matilde, ultimogenita dei baroni Regalbuto Macchia di Castelbello. La incontriamo all'inizio del romanzo mentre è impegnata a rimuginare nel suo salotto ingombro di cimeli d'epoca. Sospira, osservando le volute azzurrine del fumo che volteggiano verso il soffitto, quindi spegne il sigarino. "Fai tanto bene alla gente, e poi ti colpisce alle spalle" pensa. Che delusione, che amarezza. Mai se lo sarebbe aspettato. Ma si sa, così va il mondo". Ma cos'è successo? Per capirlo, bisogna riavvolgere il nastro a due anni prima.

La visita di una giovane giornalista, venuta a intervistarla sui suoi successi canori di gioventù, è l'occasione per riflettere sul suo passato. Un passato non semplice, fatto certamente di luci e ombre, segnato da un lato dal rapporto conflittuale con la madre, la baronessa Angelina, e dall'altro dall'amore smodato per il fratello Michele. Una storia di incomprensioni, egoismi, scandali familiari: verranno tutti a galla, a poco a poco, attraverso una ricerca frenetica tra carte sepolte da anni.