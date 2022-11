Giovedì 1 dicembre alle ore 17:30 al bookshop del Monastero dei Benedettini si terrà, a cura di Officine Culturali, la presentazione del libro “Il presagio del pipistrello rosso” di Lucia Russo e Maria Pina Crifò Antonello, Algra editore. “Il presagio del pipistrello rosso” è un romanzo di fantascienza sociologica ambientato nel 2048 che si inspira all’attualità e alle suggestioni che il quotidiano prefigura sulla società cibernetica futura, fatta di incerte variabili su un incipiente nuovo concetto di umanità.

Tra le pagine del volume di Lucia Russo e Maria Pina Crifò Antonello i lettori e le lettrici vengono catapultati in due mondi paralleli che coesistono per circostanze post-apocalittiche. Da un lato un avveniristico mondo futuro ipertecnologico, dall’altro un territorio circoscritto in un ambiente inedito e singolare, intrappolato in uno stadio di sviluppo corrispondente a quello dell’Europa occidentale intorno agli anni ’60. Un romanzo che entra nel vivo dei sentimenti tenendo i lettori e le lettrici incollati alla sue pagine grazie ad un intreccio di grande tensione narrativa.

Il volume Lucia Russo e Maria Pina Crifò Antonello che verrà presentato al bookshop del Monastero dei Benedettini ha ricevuto due importanti riconoscimenti: nel luglio 2021 al 46° Premio Casentino 2021 la segnalazione particolare della giuria “Sezione Silvio Miano - Teatro / Cinema / Critica cinematografica e teatrale inediti” e nell’aprile 2022 il Premio La Ginestra di Firenze, Segnalazione Particolare della Giuria, Sezione Narrativa Inedita.

Ne discuteranno le autrici, Lucia Russo (scrittrice e giornalista) e Maria Pina Crifò Antonello (già docente di filosofia), con Giovanni Sinatra (Officine Culturali). L’appuntamento è dunque per giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 17:30 al bookshop del Monastero dei Benedettini.