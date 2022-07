Rassegna letteraria 'Sotto il nespolo' - Presentazione del libro 'Il silenzio dei giorni'

Cinque appuntamenti con la letteratura, l'arte e la creatività. Torna a Valverde (CT) Terrazza Tersicula con la Rassegna Letteraria "Sotto il Nespolo 2022”, un calendario di eventi che si snoderà per tutto il mese di luglio nel giardino della sede dell'associazione culturale Tersicula, in via Calì 36.

Il tema di quest'anno e fil rouge di tutta la rassegna è Radici a sottolineare l'importanza del fenomeno migratorio. La rassegna, giunta quest'anno alla sua terza edizione, inizierà con un incontro che anticipa il programma ufficiale del ciclo “Sotto il Nespolo 2022”. Tersicula apre, infatti, la stagione con una mostra di opere artigianali di riciclo, che sarà inaugurata venerdì 1° luglio alle ore 20,00 nella sede di via Calì a Valverde (CT) dal titolo “La circolarità della materia" che resterà fruibile fino al 30 luglio 2022, a ingresso gratuito.

L'esposizione artistica è stata realizzata e curata da Mario Principato, artigiano che crea opere d'arte e di arredo usando esclusivamente materiali di riciclo. Le sue creazioni danno nuova vita a legno, pietre o mattonelle, altrimenti destinati ad essere utilizzati nelle stufe o gettati nelle discariche. Nella sala interna di Tersicula da lui allestita, si potranno ammirare lampadari, tavoli, bacheche, lampade pensate e realizzate con attrezzi da "fai da te "e tanta manualità.

Venerdì 22 luglio, Rosa Maria Di Natale, giornalista professionista, presenterà il suo romanzo d'esordio “Il silenzio dei giorni” (Ianieri Edizioni). L'autrice collabora con il Gruppo Gedi e La Repubblica Palermo, con il settimanale L'Essenziale, ed è membro del gruppo italiano di Ona (Online News Association). Ha vinto il “Premio Ilaria Alpi” nel 2007 con una video-inchiesta auto prodotta, “Hotel Librino”, che le è valso anche il Premio “Pro bono veritatis” intitolato a Rosario Livatino, nel 2011. Per oltre un decennio è stata cronista nella redazione del Giornale di Sicilia di Catania e ha collaborato con Il Sole 24 Ore Sud e Radio 24. Lucia Tuccitto e Alessandra Bonaccorsi intervisteranno la scrittrice. Faranno da cornice le note musicali di Annalisa Caruso.