Spettacolo 'Pulcinella innamorato'

Dal 18 settembre al 10 ottobre, sabato alle 18 e domenica mattina alle 11.00, sarà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69, lo spettacolo di burattini “Pulcinella innamorato”. Il pubblico di piccoli e grandi troverà sulla scena il suo beniamino in procinto di convogliare a nozze con la bella Colombina.

Arlecchino però, da sempre suo rivale in amore, troverà il modo per attirarlo in un inganno che comunque si risolverà in bene perché porterà Pulcinella a ritrovare e salvare il suo fratello gemello che non vede da molti anni. Un divertente intrigo con scherzi e burle a danni di soldati imbranati e briganti mascalzoni di nome e di fatto. Bastonate e risate comprese. Locale sanificato con distanziamento. Adulti green pass o tampone. Ingresso 5 euro. Prenotazione obbligatoria al 330843843.

