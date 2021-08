RestArt Pedara - Estemporanea di Pittura

Orario non disponibile

6/7/8 agosto 2021 RestArt Pedara - l’arte che riparte - estemporanea di pittura. Pedara chiama a se gli artisti che vogliono dare il proprio contributo a ripartire dall’arte, portandola in strada, liberi nel creare con il proprio talento e genio angoli di bellezza adagiati per le vie del paese.

Gli artisti, guidati dalla professoressa Ketty Favazza docente di discipline artistiche, si approcceranno in tecnica libera nelle tre sere in cui saranno attori principali per le vie del corso Ara di Giove.

L’opera realizzata attraverso la tecnica preferita da ogni artista dovrà rappresentare un tributo alle bellezze etnee, potrà raccontare tradizioni o colori dei nostri territori, interpretare angoli fioriti o particolarità architettoniche, avere il carattere di uno scorcio di natura o la bellezza di un volto tipico siciliano nella piena volontà di discernimento dell’artista.