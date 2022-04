Spettacolo 'Just Ruggero' al Teatro Ambasciatori

E? un periodo difficile per gli artisti italiani: concerti rimandati, spettacoli annullati, virologi che cantano al loro posto. Ruggero, per il suo ritorno a teatro, sentiva il bisogno di un titolo epico. Con i suoi storyteller passa in rassegna tutte le proposte, tra cui spiccano “Io sono resilienza - L’alba dell’ultimo tampone” e “Ce la faremo 2 – Ritorno al balcone”. Alla fine ha deciso di rasserenare gli animi di tutti con una frase semplice: Just Ruggero.

Un happening elettro-acustico dove conta riassembrarci timidamente per guardare avanti e cantare il presente, con un tuffo tra gli spruzzi delle hit del passato e un salto in un futuro fatto di k–pop, trap e reggaeton imporbabili. Con lui la soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia che dopo la terza birra col limone si trasformera? in Faby Q, reginetta delle canzoni estive che ci deliziera? con i suoi ultimi successi: “Estate a tutta birra”, “Postumi da sbronza” e “Hangover”.