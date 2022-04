Il Salone dello Studente torna in presenza dopo due anni di pandemia e di edizioni online. Il ritorno alla “normalità” in Sicilia fa tappa al MAAS di Catania (Mercati Agro Alimentari Sicilia) con il Salone che si svolge dal 27 al 29 aprile, dalle 8.30 alle 13.30, dedicato agli studenti delle scuole superiori in procinto di scegliere il proprio percorso dopo la maturità.

Tutti i webinar del Salone dello Studente danno diritto a crediti PCTO per la formazione e le scuole possono ricevere i relativi attestati richiedendoli a salonedellostudente@class.it. Al link https://www.salonedellostudente.it/events/salone-dello-studente-catania-2022/il programma.