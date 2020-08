Sentiero Schiena dell'Asino ETNA

Numero di partecipanti max: 20 persone. Quota di partecipazione per persona: 10€. Il semplice parteciperò non basta per prenotarsi è necessario contattare Luisa al 3498628776. Il caldo si fa asfissiante ed allora noi decidiamo di passeggiare in montagna e cosa c’è di meglio di farlo sull’Etna? Percorreremo il sentiero chiamato “Schiena dell’Asino”, percorso poco difficile che ci permetterà di raggiungere il lato meridionale della Valle Bove. Dopo una ripida salita iniziale che si snoda attraverso il bosco di Pino Laricio e Ginestra dell’Etna, si raggiungerà un pianoro che permetterà lo svolgimento di una piacevole escursione tra la vegetazione a pulvini spinosi e panorami mozzafiato. Prima di iniziare la nostra escursione, vi porteremo a visitare l’ingresso di una delle più particolari grotte di scorrimento lavico dell’Etna: la Grotta Tre Livelli.

Primo punto d’incontro: ore 17:00 parcheggio del centro commerciale Katanè - Gravina di Catania. Qui la mappa per arrivare https://goo.gl/maps/nb2ztdCN6DhBvSnF9. Secondo punto d’incontro: ore 17:30 davanti il locale AI Pini di Nicolosi. Qui la mappa per arrivare https://goo.gl/maps/L7T6c182J2c6NEuM6. Lunghezza del percorso: circa 5 chilometri andata e ritorno. Dislivello: circa 250 metri. Difficoltà: media. Cena al sacco, abbigliamento a strati, consigliatissimo l’uso di felpe e giubbotti. Mettere nello zaino almeno un litro e mezzo d’acqua. Non bisogna bere acqua ghiacciata durante l’escursione, fa venire il mal di pancia. Durante l’escursione (quando ci si sposterà lungo il percorso) non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.” come prescritto dall’art. 23 Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 qui il link all’ordinanza regionale https://bit.ly/Ordinanza_REG e Ordinanza contingibile e urgente n°26 del 02 luglio 2020 qui di seguiti il link https://bit.ly/Ordinanza_3_luglio_Regione_Sicilia.