Mostra 'Sicily in decay'

La mostra fotografica "Sicily in Decay" a cura di Carlo Arancio, rivelerà, attraverso una serie di scatti, architetture siciliane e di pregio in decadenza o a rischio oblio, giustapposte nella cornice di due palazzi storici catanesi, palazzo Biscari nella sede Isola Catania e palazzo Scammacca. Info su Instagram & Facebook alla voce "Sicily in Decay" o al numero 3518154861.