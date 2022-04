Prezzo non disponibile

Il Sicily Magic Fest, l’evento siciliano dedicato al mondo dell’illusionismo e della prestigiazione torna a Catania per la sua terza edizione. Il 29 e il 30 aprile 2022 oltre 15 illusionisti si alterneranno sul palco della Dimis per trascinare il pubblico in un mondo di magia e stupore. Tutte le attività saranno ad ingresso totalmente gratuito e il fitto programma prevede eventi adatti a tutte le fasce d’età.

Per mettere in pratica tutto questo, Dimis e lo staff del Sicily Magic Fest hanno creato un fittissimo programma di eventi: spettacoli pomeridiani e serali, conferenze, workshop, corsi di magia per bambini e ragazzi. “Sarà una due giorni immersiva nel mondo della prestigiazione”, promette Dimis.

I pomeriggi saranno dedicati ai ragazzi e alle famiglie: ci saranno corsi di magia, conferenze e family show. Ad alternarsi sul palco ci saranno la Maga Benny, Mr Bollicino, il Mago Clap e lo scienziato Pazzus del Museo Ludum Daniele Abate. Il programma completo del festival è visionabile sul sito www.sicilymagicfest.it.