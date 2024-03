C’è aria di primavera al Casale dell’Arte. Questo venerdì è in arrivo una nuova Social Dance Party di Abballa Swing Academy all’insegna del divertimento con tanta musica swing.

Start: ore 21:00. Musica: ItAlienDJ (Danilo). Contributo 10 € con buffet, bibite e prosecco. Prenotazioni tramite whasapp https://wa.me/393280430607. Nel messaggio si raccomanda di specificare nome e cognome indicando anche i nominativi completi degli amici per cui si prenota.

L’accesso alla serata è consentito solo con regolare tessera associativa Abballa Swing Academy per l’anno in corso. Chi non ne fosse ancora in possesso può regolarizzarsi direttamente in loco.